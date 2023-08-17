Простой из-за лесных пожаров обошелся уральским паркам в 5 млн рублей

Особо охраняемые природные территории Свердловской области потеряли около 5 млн рублей за период вынужденного простоя из-за сильных лесных пожаров.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Впрочем, он рассчитывает, что в ближайшее время сработает теория «отложенного спроса»: в парки потянутся люди, которые не смогли посетить их раньше. Если в 2022 году в уральских парках побывало 300 тысяч человек, то к концу нынешнего, считает Мамонтов, эта цифра составит от 250 до 300 тысяч.

Напомним, запрет на посещение лесов и ООПТ в регионе был введен еще в апреле. С 23 июня туристам разрешили посещать природные парки, но двигаться только по оборудованным маршрутам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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