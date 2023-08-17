СвЖД запустит еще один поезд в парк «Оленьи ручьи»

В августе-сентябре Свердловская железная дорога назначит дополнительную пару пригородных поездов из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» (о.п. Бажуково).

Как сообщили в СвЖД, с 25 августа по 29 сентября поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод будет дополнительно курсировать по пятницам (кроме 1 сентября). Таким образом, частота увеличится до трех раз в неделю: по выходным дням плюс пятница.

Перевозки будут выполняться на рельсовом автобусе РА-3 «Орлан». Отправление из Екатеринбурга – в 08:13, прибытие на остановку Бажуково в 10:50. В обратную сторону отправление из Бажуково в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20:11. Время в пути от Екатеринбурга до Бажуково – 2 часа 37 минут. Остановки: Дружинино, Бажуково, Аракаево.

Напомним, сегодня министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов заявил, что особо охраняемые природные территории потеряли этим летом около 5 млн рублей за период вынужденного простоя из-за сильных лесных пожаров. Впрочем, он рассчитывает, что в ближайшее время сработает теория «отложенного спроса»: в парки потянутся люди, которые не смогли посетить их раньше.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»