Директор компании по установке водоматов прокомментировал гибель ребенка

В Екатеринбурге следователи разбираются в трагедии с гибелью 15-летнего мальчика, которого убило током у водомата. Энергетики уже сообщили, что устройство было подключено к сетям незаконно и, вероятно, с нарушениями. По данным «Нового Дня», забор вокруг водомата тоже оказался под напряжением и ребенок погиб, просто прикоснувшись к нему.

Установкой водоматов «Живая вода» − именно такой стоит на Омской, где умер мальчик, − занимается компания «Акваэнерджи». «Новый День» связался с ее директором Антоном Сычевым, который, однако, отказался комментировать, как получилось, что водомат был подключен к энергосетям незаконно и с нарушениями. «Пока сам не знаю, пока еще не разобрался», − сказал он.

Сычев пообещал, что свяжется с родителями погибшего подростка.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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