Жители двора рассказали, при каких обстоятельствах подростка убило током

Жители двора на улице Советской в Екатеринбурге уточнили обстоятельства трагедии, случившейся вечером 3 июля. Как сообщала ранее пресс-служба ГУВД по Свердловской области, 15-летний подросток полез за мячом к трансформаторному пункту, и его убило током. Его друга тоже поразило разрядом, он госпитализирован.

Геометка указывает на место расположения трансформатора, кружком отмечено место трагедии

По словам местных жителей, место трагедии говорит о том, что в случившемся может быть виноват не ТП, расположенный в 200 м от места ЧП, а новый водомат, который появился во дворе два дня назад в районе дома № 21 по улице Омской.

«Подростков нашли у железного забора у водомата, накануне его как раз подключали. Судя по всему, током запитали прямо от столба, что и могло послужить причиной трагедии, когда дети решили достать мяч, улетевший во время игры за железный забор, – поясняют местные жители. – Дети там всегда играют в мяч, там площадка, мяч регулярно вылетал за забор, но никого раньше не убивало». Как рассказали жители двора, водомат подключали именно вчера, но предупреждения об этом не было.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщала ранее пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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