В Екатеринбурге простились с мальчиком, которого убило током от забора

Сегодня в Екатеринбурге прошли похороны 15-летнего мальчика, которого убило током. Отпевание состоялось в Александро-Невском соборе. Проститься с подростком пришли его одноклассники, друзья со двора и из школы.

Второй пострадавший во время инцидента, сверстник и друг погибшего, который пытался спасти мальчика, накануне был выписан из больницы.

Напомним, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия – нарушение правил при проведении работ. Незадолго до инцидента во дворе жилого дома установили автомат по разливу питьевой воды, который был запитан незаконно, без оформления документов на техприсоединение к электросетям. По всей вероятности, электрик допустил ошибку, которая стала фатальной для мальчика.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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