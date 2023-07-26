Появился фигурант в деле о смерти подростка от удара током возле водомата

Появился фигурант в деле о смерти 15-летнего подростка возле водомата на улице Омской, сообщает источник РИА «Новый День». Напомним, сам инцидент случился вечером 3 июля. Ребята случайно перекинули мяч через забор, один из мальчиков решил его достать, ухватившись за ограждение возле водомата. В итоге подростка убило током. Ранее энергетики сообщали, что водомат был подключен к сетям незаконно и с нарушениями.



Был проведен следственный эксперимент, который показал, что забор был под напряжением из-за действий электрика, добавил источник РИА «Новый День». Он стал фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Официально в СК РФ по Свердловской области это дело пока не комментируют.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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