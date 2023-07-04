В Екатеринбурге подростка убило током

В Екатеринбурге подросток погиб от удара электрическим током. Мальчик залез на трансформаторную будку за мячом.

Трагедия произошла вечером 3 июля по улице Советской в Екатеринбурге. По предварительным данным, 15-летний подросток залез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил удар электрическим током. Также в результате инцидента пострадал еще один 15-летний подросток, он госпитализирован, пояснили в пресс-службе ГУВД Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Екатеринбург, Елена Васильева

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