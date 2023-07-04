Причиной смерти 15-летнего подростка мог стать удар током от незаконно подключенного водомата (ФОТО)

15-летний подросток, погибший накануне во дворе дома по улице Омской, получил удар током не от трансформаторной подстанции, а от водомата, который был незаконно подключен к частной электроустрановке. Какие именно нарушения были допущены при несанкционированном подключении, неизвестно.

«Предположительно, пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой вчера днем незаконно был подключен водоробот от частных электроустановок, не принадлежащих «Россети Урал – Екатеринбург». Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды, определят специалисты и представители правоохранительных органов», – сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

В настоящее время по данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Энергетики оказывают содействие следствию.

«Энергетики выражают соболезнования родным и близким детей, пострадавших в ходе инцидента, и призывают всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области к максимальному вниманию и соблюдению правил электробезопасности.

Также важно сообщать специалистам энергокомпании о несанкционированных подключениях нестационарных объектов. Как правило, они проводятся с грубыми нарушениями и без согласования. Собственники пренебрегают правилами эксплуатации электроустановок, ведут переговоры с частными лицами о подключении объектов к сетям управляющих компаний или частных домов», – сообщили в компании.

Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге подросток погиб от удара током. Парни играли во дворе в футбол, и мяч улетел за забор. Когда мальчик полез доставать его, он предположительно задел какой-то провод. От удара током подросток погиб на месте. Его друг получил травмы и находится в больнице. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Жильцы двора сразу предположили, что подросток мог схватиться за какой-то провод от водомата. Его установили буквально накануне днем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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