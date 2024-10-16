Прокурор запросил 2,5 года ограничения свободы для электрика, по вине которого погиб подросток

В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня проходят прения по уголовному делу электрика, который подключил водомат на улице Омской к электросетям без защитного заземления. Эта небрежность привела к смерти 15-летнего подростка. Мальчик получил удар электрическим током, когда прикоснулся к железному забору, примыкающему к водомату.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе прений прокурор попросил суд назначить обвиняемому 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права работать с электрооборудованием на 3 года.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, что в обязанности обвиняемого, работающего мастером участка, входило обеспечение надежной работы электрооборудования, в силу чего он не реже раза в год проходил проверку знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и обладал специальными познаниями в данной области», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В материалах уголовного дела указано, что электрик подключал водомат по личной договоренности с директором коммерческой организации.

Как ранее писал «Новый День», трагический инцидент произошел вечером 3 июля 2023 года. Дети во дворе играли в мяч и случайно закинули его за водомат. Чтобы достать мяч, 15-летний мальчик взобрался на забор и ухватился обеими руками за металлическую стойку. В этот момент его ударило током. Подросток погиб на месте. Известно, что электрик подключил водомат к сетям утром этого дня. По словам соседей, никакого предупреждения рядом с устройством не было.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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