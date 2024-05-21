В Екатеринбурге начался суд над электриком, по вине которого погиб подросток

В Екатеринбурге начался суд над электриком, по вине которого погиб подросток.

Напомним, 3 июля 2023 39-летний обвиняемый подключил водомат к электросетям жилого дома без устройства защитного заземления. Вечером того же дня от удара током погиб подросток, который схватился за железный забор, примыкающий к водомату – мальчик хотел достать мяч, который улетел за забор. «Смерть ребенка наступила ввиду небрежного, ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей в ходе подключения водомата к электросетям», – резюмировали в прокуратуре.

В СУ СКР добавили, что в рамках следствия были допрошены свыше 40 свидетелей, осмотрено место происшествия, проведены судебно-медицинская и техническая экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Кировский районный Екатеринбурга суд для рассмотрения по существу.

Местные жители рассказали «Новому Дню»: «Подростка нашли у железного забора у водомата, накануне его как раз подключали. Судя по всему, током запитали прямо от столба, что и могло послужить причиной трагедии, когда дети решили достать мяч, улетевший во время игры за железный забор. Дети там всегда играют в мяч, там площадка, мяч регулярно вылетал за забор, но никого раньше не убивало».

Электрику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 3 лет лишения свободы.

Отметим, что злосчастный водомат, из-за которого произошла гибель подростка, был через пару месяцев демонтирован. Пользоваться им местные жители категорически отказывались. На место гибели мальчика еще долго приносили цветы и игрушки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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