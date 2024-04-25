Ушло в суд дело о смерти мальчика, убитого током у водомата

Закончено расследование уголовного дела о гибели 15-летнего подростка, которого летом 2023 года ударило током у водомата на улице Омской в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, перед судом предстанет 39-летний электрик. По версии следствия, 3 июля 2023 года мужчина подключил водомат к электросетям жилого дома без устройства защитного заземления. Вечером того же дня от удара током погиб подросток, который схватился за железный забор, примыкающий к водомату. «Смерть ребенка наступила ввиду небрежного, ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей в ходе подключения водомата к электросетям», – резюмировали в прокуратуре.

В СУ СКР добавили, что в рамках следствия допрошены свыше 40 свидетелей, осмотрено место происшествия, проведены судебно-медицинская и техническая экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный Екатеринбурга суд для рассмотрения по существу.

Местные жители рассказали «Новому Дню»: «Подростка нашли у железного забора у водомата, накануне его как раз подключали. Судя по всему, током запитали прямо от столба, что и могло послужить причиной трагедии, когда дети решили достать мяч, улетевший во время игры за железный забор. Дети там всегда играют в мяч, там площадка, мяч регулярно вылетал за забор, но никого раньше не убивало».

Подростка убило током

Екатеринбург, Елена Владимирова

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