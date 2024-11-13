Электрика, по вине которого погиб подросток, осудили на 2,5 года

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга назначил 2,5 года ограничения свободы электрику, который подключил водомат на улице Омской к электросетям без защитного заземления. Эта небрежность привела к смерти 15-летнего мальчика, погибшего от удара электрическим током.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Также суд взыскал с виновного 3 миллиона рублей в пользу родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Подростка убило током от водомата

Как ранее писал «Новый День», трагический инцидент произошел вечером 3 июля 2023 года. Дети во дворе играли в мяч и случайно закинули его за водомат. Чтобы достать мяч, 15-летний подросток взобрался на забор и ухватился обеими руками за металлическую стойку. В этот момент его ударило током. Подросток погиб на месте. Известно, что электрик подключил водомат к сетям утром этого дня. По словам соседей, никакого предупреждения рядом с устройством не было.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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