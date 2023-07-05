В распределительном центре «Озон» вспышка инфекции – проводится тотальная вакцинация

В Екатеринбурге в распределительном центре «Озон» произошла вспышка менингококковой инфекции. ЧС сложилась на территории логопарка «Кольцовский», сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Для предупреждения распространения инфекции организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

«В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных», – пояснили в пресс-службе РПН.

Для обеспечения безопасности здоровья сотрудников проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент вакцинировано более 60 человек.

Всего, по данным на 5 июля, заболело пока 7 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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