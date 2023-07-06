Один из сотрудников распределительного центра Ozon скончался от менингококка, шестеро в больнице

В Екатеринбурге скончался один из сотрудников распределительного центра Ozon, где накануне обнаружили вспышку менингококковой инфекции. Точные причины смерти еще предстоит установить.

Напомним, вспышка менингококковой инфекции произошла в центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский». Всего было выявлено семь заболевших. Вчера всех сотрудников распределительного центра начали вакцинировать.

«В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных», – пояснили в пресс-службе РПН.

Там также успокоили: заразиться менингококковой инфекцией через посылки нельзя. Возбудитель Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время. Самым эффективным средством защиты от менингококковой инфекции является вакцинация.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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