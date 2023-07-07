Прививки от менингококковой инфекции получили 400 сотрудников Ozon

Из-за вспышки менингококковой инфекции в распределительном центре Ozon эпидемиологи начали экстренную вакцинацию. Прививки поставили уже 400 человек. Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства сейчас пьют антибиотики для профилактики.

Напомним, всего известно о восьми случаях заболевания. Два сотрудника центра умерли. Следственный комитет сейчас устанавливают обстоятельства смерти этих сотрудников Ozon.

«Организовано проведение процессуальных проверок по каждому из двух указанных случаев. В рамках проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства возникшей ситуации, точные причины смерти двух граждан, а также иные необходимые данные с целью дачи ситуации объективной правовой оценки», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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