Количество больных менингококковой инфекцией увеличилось

В Екатеринбурге зафиксировано уже 10 случаев менингококковой инфекции. На сегодняшний день восемь человек проходят лечение в двух стационарах, двое пациентов накануне скончались.

«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ № 40. Состояние всех пациентов удовлетворительное», – сообщили в минздраве Свердловской области.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщал о восьми случаях заболевания, два из которых привели к летальному исходу. Вспышка менингококковой инфекции произошла на этой неделе в распределительном центре Ozon. На предприятии эпидемиологи начали экстренную вакцинацию. Прививки поставили уже 400 человек. Сотрудники одного из блоков, где были выявлены случаи заболевания, а также контактные по месту жительства сейчас пьют антибиотики для профилактики.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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