СМИ: от менингококковой инфекции умерли уже два сотрудника Ozon

Второй сотрудник распределительного центра Ozon скончался в больнице от менингококковой инфекции. Точные причины смерти еще предстоит установить.

«Второй заболевший менингококковой инфекцией сотрудник Ozon скончался в Екатеринбурге», – сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав. Ранее в ведомстве «Новому Дню» подтвердили факт смерти лишь одного сотрудника, причем там не называют причину смерти – ее еще предстоит установить.

Напомним, вспышка менингококковой инфекции произошла в центре Ozon на территории логопарка «Кольцовский». Всего было выявлено семь заболевших. Вчера всех сотрудников логистического узла начали вакцинировать.

«В ходе эпидемиологического расследования определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных граждан. Установлены контактные лица. Обеспечено проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе усилена дезинфекция помещений, организованы медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных», – пояснили в пресс-службе РПН.

Там также успокоили: заразиться менингококковой инфекцией через посылки нельзя. Возбудитель neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время. Самым эффективным средством защиты от менингококковой инфекции является вакцинация.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/800158.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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