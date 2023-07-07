Екатеринбуржцы бросились скупать вакцину от менингита

В аптечных сетях наблюдается повышенный спрос на «Менактру». Корреспонденту «Нового Дня» в двух пунктах разных фармаций сообщили, что прививочный препарат закончился еще вчера, сейчас его можно купить только под заказ.

В родительских чатах второй царит день паника. Мамы пытаются узнать, где именно можно поставить прививку от менингококка, с какого возраста и сколько она стоит. Также родителей интересует, можно ли вакцинироваться сейчас, когда в городе вспышка инфекции.

Ставить прививку сейчас можно. Для детей от 9 до 23 месяцев нужны две инъекции с промежутком в три месяца, для детей старше 23 месяцев – одна. Если требуется ставить дважды, вакцина покупается оба раза новая.

Отметим, в коммерческих медицинских центрах вакцина есть. Например, в «УГМК-здоровье» можно привиться «Менактрой», это будет стоить 6600 рублей, сообщили там. При этом препарат забронировать нельзя.

В центре иммунопрофилактики «Новой больницы» также есть необходимое для вакцинации от менингококковой инфекции. Для взрослого это будет стоить 5500 рублей, для ребенка – 5350 рублей.

В Центре семейной медицины тоже можно привиться от менингококка – вакцинация «Менактрой» тут будет стоить 4900 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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