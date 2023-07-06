В Екатеринбурге появились новые тимуровцы, они помогают пенсионерам и детским садам (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге появились новые тимуровцы, которые помогают нуждающимся. Отряд волонтеров сформировался прошлой весной. На помощь к ним пришел застройщик «Железно-Екатеринбург». Активистов снабдили инструментами, а также иногда помогают техникой и даже рабочими руками.

В Екатеринбурге появились тимуровцы

Новые тимуровцы уже работают на участках пенсионеров в коллективных садах, а также оказывают помощь различным социальным учреждениям. Например, сегодня отряд волонтеров чинил старый забор в детском саду № 8 на Широкой Речке. В это время вторая группа ребят-волонтеров ушла помогать пожилым людям на грядках.

«Мы планируем продолжать нашу деятельность и расширяться уже на весь город. С компанией «Железно.Екатеринбург» наши интересы пересеклись на Широкой Речке. Застройщик, позиционирующийся как компания, которая заботится о людях, решил поддержать нас финансово, инструментом, иногда – даже техникой», – рассказала «Новому Дню» руководитель волонтерского движения «Тимуровцы» Анастасия Мансурова.

Руководитель внутреннего контроля компании застройщика «Железно-Екатеринбург» Всеволод Аверкеев отметил, что сферы интересов компании простираются не только на новый строящийся на Широкой Речке жилой квартал, но и на жителей всего этого микрорайона, на инфраструктуру вокруг.

«Чтоб людям жилось здесь комфортно, мы занимаемся ремонтом дороги, ведущей к нашим будущим домам, высаживаем зеленые насаждения… Кроме того, сейчас мы помогаем детскому саду, который находится недалеко от нашей площадки, ведь туда первое время будут ходить дети наших жильцов, пока мы не построим свой садик. Девиз нашей компании – «Мы строим города будущего», поэтому мы с большим уважением относимся к тому, что делаем, и стараемся развить то пространство, где будут жить наши жители», – отметил Всеволод Аверкеев.

Напомним, компания «Железно.Екатеринбург» строит на Широкой Речке ЖК «Лес». Застройку будет окружать экопарк, предусматривающий зоны для прогулок, отдыха, воркаут-площадки, а также кинотеатр под открытым небом. Здесь сделают дорожки и освещение. При этом работы будут согласовываться с местными жителями – застройщик организует рабочую группу, с которой будут обсуждаться аспекты создания экопарка, в котором будет комфортно всем.

Новый День, Екатеринбург, Владислав Тринько

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