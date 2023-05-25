«Больше парков жителям мегаполиса». В Екатеринбурге дан старт новому проекту (ФОТО, ВИДЕО)

Уже скоро в районе Широкой Речки появится новый благоустроенный парк. Сегодня дан старт благоустройству лесной зоны в рамках строительства ЖК «Лес». На торжественной церемонии по закладке первого камня в основании нового уникального экопарка присутствовали представители городских властей и застройщика «Железно-Екатеринбург».

В заброшенном лесу построят современный ЖК и экопарк

Рабочие приступили к очистке леса от мусора, валежника и занялись приведением территории в порядок. Раньше за состоянием этой «зеленой зоны» никто не следил.

«Здесь мало было жителей, здесь никто почти не гулял – заброшенная территория. Хорошо, что появился застройщик, который готов в рамках возведения жилого квартала привести эту территорию в нормальный вид», – рассказал «Новому Дню» председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Алексей Корюков.

В будущем на территории парка появятся зоны для прогулок, отдыха, воркаут-площадки, а также кинотеатр под открытым небом. Здесь сделают дорожки и освещение. При этом работы будут согласовываться с местными жителями – застройщик создаст рабочую группу, с которой будут обсуждаться аспекты создания экопарка, в котором будет комфортно всем.

Так будет выглядеть экопарк Так будет выглядеть экопарк Так будет выглядеть экопарк Так будет выглядеть экопарк Так будет выглядеть экопарк

В честь старта работ по благоустройству территории сегодня были посажены первые лиственницы.

«Мы высадим дополнительно 3600 деревьев – только в этом сезоне. Плюс благодаря нам появится еще около тысячи деревьев. На одно срубленное дерево мы высаживаем шесть новых деревьев. Это не считая парка, который мы планируем сделать на Мичуринских прудах», – рассказал директор компании застройщика «Железно-Екатеринбург» Иван Завьялов.

Аккуратно в экосистему парка будет вплетен ЖК «Лес», но это сделают без ущерба природе. Первую очередь жилищного комплекса планируют сдать к 2024-2025 году.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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