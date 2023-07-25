МЧСники научили строителей правильному тушению лесных пожаров (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники МЧС обучают местных застройщиков тушению лесных пожаров. Сегодня такой курс провели для компании-застройщика «Железно-Екатеринбург».

Сотрудникам показали, как пользоваться ранцами для тушения возгораний, с какой стороны лучше подходить к месту возгорания и как правильно тушить очаг, а также объяснили, как правильно применять огнетушители. Такой курс особенно актуален для места, где возводят ЖК «Лес».

Напомним, что ЖК «Лес» строится на Широкой речке на заброшенном участке. Застройщик уже убрал с него мусор и приступил к освоению территории. Будущие дома будет окружать лес и большой благоустроенный парк с лиственницами.

«Поскольку компания «Железно-Екатеринбург» надежный застройщик – мы большое внимание уделяем той территории, на которой строим. На этой территории будет уникальный парк. Поэтому мы со всей ответственностью занимаемся вопросом противопожарной безопасности, периодически привлекаем сюда представителей пожарной охраны для проведения учений. Главная задача: сохранить лес и сохранить природу», – прокомментировал исполнительный директор компании застройщика «Железно-Екатеринбург» Александр Журнаков.

Подробный материал о том, как проходили противопожарные учения можно посмотреть в видео РИА «Новый День».

МЧС учит строителей тушить пожары

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»