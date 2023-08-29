В лесопарковой зоне Екатеринбурга стало на 3460 деревьев больше (ФОТО)

В зеленой зоне уральской столицы стало на 3460 деревьев больше. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», весной этого года застройщик «Железно-Екатеринбург» закупил и высадил в районе 16-го км дублера Сибирского тракта 3460 саженцев деревьев. Место высадки и сорта были определены городским лесничеством. Инспекция в район высадки саженцев, проведенная накануне, подтвердила: деревца успешно прижились.

«Высадка деревьев безусловное благо, особенно для больших городов с большой транспортной и промышленной нагрузкой. Конечно, с оговоркой, что деревья подобраны правильно ― для городской черты это должны быть крепкие, не хрупкие и не ломкие породы, которые максимально не аллергичны и не пылят весной. Но в целом любое дерево или кустарник, фотосинтезируя, перерабатывает углекислоту из воздуха, многие также поглощают вредные вещества, такие как оксид азота, аммиак, диоксид серы и так далее. В среднем одно взрослое дерево поглощает до 5 кг грязного воздуха и выдает порядка 100 кг кислорода», – рассказал «Новому Дню» заместитель председателя свердловского РЭО Антон Черноголов.

Напомним, что «Железно-Екатеринбург» также возводит в уральской столице жилой комплекс «Лес», интегрированный в большое рекреационное пространство. На территории, окружающей дома в развивающемся районе Широкой Речки появятся зоны для прогулок, отдыха, воркаут-площадки, а также кинотеатр под открытым небом, пешеходные дорожки и тематическое освещение.

Екатеринбург, Елена Васильева

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