В Екатеринбурге ТОС «Широкая Речка» решает проблемы района вместе с застройщиком (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге застройщик помогает ТОС на Широкой Речке решать проблемы района. Председатель организации Денис Александров рассказал «Новому Дню», что изначально он организовал у себя в доме ТСН (товарищество собственников недвижимости, – прим. ред.), но затем появился отклик от жителей соседних домов, которые также хотели бы участвовать в благоустройстве и улучшении района. Потому жители объединились в ТОС.

ТОС в союзе с застройщиком развивают инфраструктуру

«Чаще всего к нам обращаются по благоустройству. Например, по возведению детских площадок», – добавил председатель ТОС «Широкая Речка».

Все запросы Денис Александров направляет в районную администрацию, также к решению проблем подключается компания-застройщик «Железно-Екатеринбург». Например, весной возле старых бараков у школы № 15 ребенок провалился в овощную яму. Дети часто проходили через данную территорию. Местные жители сделали запрос в ТОС, чтобы ямы убрали, а организация сообщила о проблеме застройщику, который помог засыпать ямы и выровнять территорию.

Кроме того, застройщик участвует в организации субботников. «Если мы помогаем облагораживать и внешнею среду – мы помогаем всем. Мы уже помогли выровнять забор детскому садику, также была установлена детская площадка в одном из дворов. Бизнесу нужно сотрудничать с ТОС, так как там знают, что нужно району. А после до нас доносят информацию», – рассказал Иван Завьялов, директор компании-застройщика «Железно-Екатеринбург».

Екатеринбург, Владислав Тринько

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