На Среднем Урале горит 1,3 тысячи гектаров леса

В Свердловской области действуют 29 лесных пожаров на общей площади 1295 га. Порядка 20 возгораний локализовано, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В областном департаменте информационной политики уточнили, что за сутки удалось потушить природные пожары в Алапаевском, Ивдельском, Красноуральском, Пелымском, Сухоложском и Таборинском районах. При этом из действующих возгораний локализовано только 540 гектаров.

Борьбу с огнем ведут около 500 человек и более 140 единиц техники. Уральская авиабаза использует два вертолета Ми-8 и самолет Ан-2 для тушения пожаров в Гаринском, Сосьвинском, Ивдельском и Пелымском районах. Также горят леса и торфяники в окрестностях Екатеринбурга, что стало причиной сильного смога в мегаполисе.

Отмечается, что природные пожары возникают из-за нарушения местными жителями правил пожарной безопасности и грозовой активности. Напомним, 12 и 13 июля в Свердловской области действует штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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