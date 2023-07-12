В Березовском утонул 20-летний парень

Во вторник, 11 июля, на Шиловском пруду в Березовском городском округе утонул молодой человек.

Очевидцы рассказали паблику «Березовский_Сила БГО», что 20-летний парень отдыхал в компании друзей. Он ушел под воду после того, как спрыгнул с заброшенного кирпичного недостроя, который стоит рядом с пляжем.

В СУ СКР эту информацию пока не комментируют.

Это уже третий подобный случай в области за последнюю неделю. 6 июля в Первоуральске во время купания утонул 16-летний подросток. Его тело нашел водолаз на глубине около 2,5-3 метров, примерно в 40 метрах от берега.

В воскресенье, 9 июля, еще один юноша погиб в поселке Нижняя Синячиха. Они с другом отправились на реку. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний парень продолжил плавать. Спустя время приятель вернулся к реке, но обнаружил на берегу верхнюю одежду товарища. Его тело нашли только через два дня.

Березовский, Елена Владимирова

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