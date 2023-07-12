С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже 34 человека

С начала купального сезона, который в этом году начался еще в мае, на водоемах Свердловской области утонули уже 34 человека, в том числе 7 детей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Цифры примерно такие же, как годом ранее. На 25 июля 2022-го было 24 утонувших взрослых и 7 детей.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоема. «Купайтесь только на освидетельствованных пляжах, ныряйте только в проверенных местах, плавайте только в зоне, ограниченной буйками. Купайтесь только в трезвом состоянии, следите за детьми у воды, плавайте на безопасном расстоянии от катеров и других судов», – обращаются к свердловчанам сотрудники МЧС.

Напомним, вчера на Шиловском пруду в Березовском городском округе утонул 20-летний парень. 6 июля в Первоуральске во время купания утонул 16-летний подросток. Его тело нашел водолаз на глубине около 2,5-3 метров, примерно в 40 метрах от берега. В воскресенье, 9 июля, еще один юноша погиб в поселке Нижняя Синячиха. Они с другом отправились на реку. Накупавшись, приятель ушел домой, а 16-летний парень продолжил плавать. Спустя время приятель вернулся к реке, но обнаружил на берегу лишь верхнюю одежду товарища. Его тело нашли только через два дня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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