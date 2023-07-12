Истеричных настроений нет: наводнения на российском юге не повлияли на спрос туристов

Непогода, которая с конца прошлой недели бушует в Краснодарском крае и в Абхазии, не повлияла значительно на туристический спрос. Уральцы по-прежнему едут отдыхать в Сочи.

«Погода уже наладилась. С морем еще есть определенные проблемы. Но настрой у туристов позитивный, – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – В этой полосе такие явления природы бывают. Это не первый раз и не первый год. Поэтому каких-то истеричных настроений у туристов нет». То же самое говорит и екатеринбургский турагент Ирина Чернова: «Отказов от туров нет, новые запросы на более дальние даты поступают. Никакой паники».

Сами уральцы, которые сейчас отдыхают в Краснодарском крае, говорят, что из-за дождей пришлось утепляться. «Отдыхаем в Адлере. Дожди надоели. Вчера вроде уже получше стало, до 12 часов было солнышко, а потом просто стеной дождь, к вечеру град прошел и похолодало. Пошли покупать теплые вещи детям», – рассказала екатеринбурженка Анна. Еще одна семья отдыхает сейчас в Олимпийской деревне, там у детей – шахматные турниры. «Дожди лили три дня. Но у нас отель с подогреваемым бассейном. Когда дождь заканчивался, мы плавали. Плюс мы с детьми здесь не просто так, а на шахматных соревнованиях. Так что им некогда особо скучать. Родителям да, немного обидно», – рассказала Елена.

Как ранее писал «Новый День», 10 июля в Сочи был введен режим ЧС из-за сильных ливней. Около 240 жителей Хосты и Адлера разместили в пунктах временного размещения. А сегодня залповые дожди обрушились на Туапсинский район. Введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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