Эксперт рассказал, в каком случае туристам можно рассчитывать на компенсацию при отмене поездки в Крым

В Крыму сейчас может находиться до нескольких сотен туристов из Свердловской области, рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. От них пока не поступало жалоб на проблемы с выездом с полуострова из-за повреждения Крымского моста. На данный момент туристические компании больше озабочены вопросом, что делать с туристами, которые должны были поехать в Крым в ближайшее время.

«Государство должно определить правовой статус ситуации. Стоит ли это ЧП считать форс-мажором или туркомпании смогут выполнить свои обязательства по перевозке туристов в обход Крымского моста. Туристы могут рассчитывать на компенсацию, если будет официальная информация, что нахождение на определенной территории считается опасным. Но и тут возможны разные сценарии. Если отменяется путевка, то ответственность ложится на туристическую компанию. А если турист бронировал отдых самостоятельно, тем более с местом размещения в частном секторе или гостевом доме – то все намного сложнее. В любом случае, тут нужны четкие инструкции регуляторов рынка по оформлению возврата денег, в какие сроки и так далее. Мы ждем разъяснений от Министерства экономики РФ, тогда уже можно будет что-то комментировать», – сообщил Михаил Мальцев.

Собеседник агентства не исключил, что турфирмы могут начать самостоятельно отменять туры в Крым. Все зависит от того, насколько долго будет перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. «Количество уральских туристов в Крыму в этом сезоне изначально было небольшим. Мы можем говорить о десятках и сотнях, но точно не о тысячах наших туристов на полуострове. Поток в Крым упал в прошлом году, когда были отменены полеты», – отметил президент УАТ.

В ночь на 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста произошло ЧП, в результате которого было повреждено дорожное полотно. Согласно официальным сообщениям, мост атаковали беспилотные аппараты, ситуация расценивается как теракт. На данный момент автомобильное движение на Крымском мосту остановлено, но ходят поезда, а также работает паромная переправа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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