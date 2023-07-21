В Свердловской области более 1 тысячи детей не привиты от кори из-за отказа родителей

В Свердловской области продолжается подчищающая иммунизация населения от кори. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Екатеринбурге обязательную вакцинацию прошли 7392 человека, в целом по области – 20358 человек.

Основная проблема, с которой сталкиваются врачи – отказ от прививок. Доля отказников составляет 6% от плана иммунизации, или 1433 человек. При этом большая часть приходится на детей. Сейчас в регионе находятся 1043 не привитых ребенка. В Роспотребнадзор не поступало уведомлений о случаях отстранения от работы сотрудников, которые не хотели вакцинироваться.

Вспышка кори на Среднем Урале началась весной 2023 года. Источником инфекции стали приезжие из ближнего зарубежья, не имевшие прививки от кори. По данным Роспотребнадзора, всего с начала года в регионе зарегистрировано 189 случаев кори. Подчищающая иммунизация будет продолжаться до 31 декабря 2023 года.

Как ранее писал «Новый День», она касается четырех групп населения. Первая – дети с 1 года до 17 лет. Вторая – взрослые от 18 до 35 лет. Третья – группы риска в возрасте 36-55 лет (работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом). Четвертая – сотрудники медицинских, образовательных организаций и люди, постоянно или временно работающие на территории этих организаций, а также трудовые мигранты, вынужденные переселенцы, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни и другие труднодоступные группы населения. По последней группе возрастных ограничений нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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