Екатеринбург отметит 300-летие фестивальной неделей

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга растянется с 12 по 19 августа. Старт праздника будет дан в День строителя, который пышно отметят в Историческом сквере. Затем в рамках фестивальной недели пройдет День инклюзии, День танца, День моды и стиля, День детства и множество фестивалей – от театральных шествий до экстремальных видов спорта.

«Обычно на празднование Дня города вне зависимости от погоды приходит до полумиллиона человек. Все события сконцентрированы в один день, и просто физически невозможно посетить их все. Поэтому в этом году мы решили растянуть праздничные мероприятия по времени. Вторая идея была в том, чтобы показать различные жанры, в том числе и новые. У творческих коллективов всегда есть спор за эфир, все хотят выступить на главной сцене. Во время фестивальной недели это стало возможным. Особо хочу отметить инклюзивный день, на мой взгляд, это важная тема. И я не видел в программах других городов подобные события. Мы приглашаем инклюзивные творческие коллективы и отдаем им главную сцену. Тем самым показываем, что Екатеринбург – это город добра», – рассказал на пресс-конференции начальник управления культуры Илья Марков.

Вскрытие капсулы времени на Плотинке проведут в пятницу, 18 августа. «Новый День» ранее писал, что находится в послании из 1973 года.

В финальный день юбилейных торжеств, 19 августа, в Екатеринбурге пройдет костюмированное шествие горожан, историческая реконструкция в Литературном квартале, трибьют Свердловского рок-клуба в парке Маяковского и гала-концерт в Историческом сквере. В том числе, в субботу горожанам покажут трехчасовую шоу-программу «Екатеринбург – время действия», которую поставил приглашенный из Петербурга режиссер Валерий Кудашов.

«Юбилей – это всегда возможность рассказать о людях города. Поэтому передо мной стояла задача взглянуть на Екатеринбург с точки зрения его жителей. Нашим первым героем будет водитель троллейбуса №9. Для меня стало открытием, что этот троллейбусный маршрут соединяет Европу и Азию. В нашей программе мы использовали абсолютно разные жанры, также как и Екатеринбург может совмещать в себе традиции и передовые технологии», – отметил режиссер-постановщик.

Еще одной фишкой Дня города станет 3D-мэппинг на фасаде администрации Екатеринбурга. Световая инсталляция была создана с помощью нейросетей, через которые пропустили городские бренды. Световое шоу на здании мэрии будут показывать 17, 18 и 19 августа, каждый вечер по четыре раза.

Все праздничные мероприятия в течение фестивальной недели будут проходить на открытых площадках. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов также огласил весь список хедлайнеров, приглашенных на 300-летие уральской столицы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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