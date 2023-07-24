Арбитражный суд запретил работать комплексу «Баден-Баден» на Шарташе, но там все еще обслуживают клиентов (фото)

Арбитражный суд Свердловской области запретил владельцам «Баден-Бадена» эксплуатировать объекты, возведенные на земле. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Запретить ИП Кононову эксплуатировать объекты, строения, сооружения, возведенные на земельных участках по адресу: г. Екатеринбург ул. Отдыха. Запретить Кононову передавать права, осуществлять любые сделки и иные распределительные действия в отношение данных земельных участков, а также запретить управлению федеральной службы государственной регистрации кадастровой картографии по Свердловской области осуществлять государственную регистрацию перехода права данных земельных участков. Заявленные обеспечительные меры были удовлетворены судом», – уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области.

Решение вступило в законную силу, но объекты продолжают эксплуатировать, несмотря на запрет. Корреспондент «Нового Дня» позвонил по контактному номеру «Баден-Бадена», чтобы уточнить, можно ли посетить данное место отдыха. На 10:30 по местному времени сообщили, что объекты работают (за исключением детского бассейна), загрузка терм составляет 20%, клиентов продолжают обслуживать. «Сейчас на территории есть отдыхающие», – добавил наш корреспондент, посетивший комплекс на улице Отдыха.

Полная эксплуатация на основании определения суда запрещена. Охрана на входе также сообщила, что пляж работает.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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