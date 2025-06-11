Недострои «Баден-Баден» в Сысерти и Новоуральске решили продать

Владельцы проекта сети термальных курортов «Баден-Баден» продают недостроенные объекты в Сысерти и Новоуральске. Первый – за 888 млн рублей, второй – за 400 млн. Соответствующие объявления появились на сайтах по продаже недвижимости. В них потенциальным покупателям объясняют, что курорты продают, т.к. нынешние владельцы ищут средства на открытие новых объектов.

Примечательно, что в обоих случаях в объявлениях описана инфраструктура: бассейны, апартаменты, детские клубы. Однако по факту объекты не готовы. Более того, от владельца проектов требуют вернуть субсидии, выданные департаментом по туризму. На курорт на Таватуе компания получила в прошлом году 78 млн рублей, а на экодеревню на берегу Сысертского водохранилища – около 76 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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