«Баден-Баден» на Шарташе приостановил свою деятельность

Термальный комплекс «Баден-Баден» на озере Шарташ временно приостановил свою деятельность.

Объявление об этом появилось на странице комплекса в соцсети «Вконтакте». «Уважаемые гости! Центр досуга и отдыха «Шарташ Пляж» приостановил свою деятельность. Спасибо всем кто посетил нас, и будем с нетерпением ждать новой встречи с вами!», – говорится в сообщении. В самой компании говорят, что дата возобновления работы пока неизвестна.

Напомним, 25 июля арбитражный суд Свердловской области вынес определение, согласно которому по-прежнему действует запрет на эксплуатацию объектов капитального строительства в зоне отдыха «Шарташ пляж». При этом разрешается использовать легкие постройки, предназначенные для отдыха посетителей терм. В частности, это деревянная площадка с шезлонгами, песочный пляж, киоски общепита, зона просмотров фильмов с медиа-экраном и входная группа-шатер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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