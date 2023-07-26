Суд частично снял ограничения с комплекса «Баден-Баден» на Шарташе

Арбитражный суд Свердловской области частично снял ограничения на использование объектов термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе. Решение принято после рассмотрения ходатайства владельца компания Baden Family Евгения Кононова.

Как говорится в определении суда от 25 июля, по-прежнему действует запрет на эксплуатацию объектов капитального строительства в зоне отдыха «Шарташ пляж». При этом разрешается использовать легкие постройки, предназначенные для отдыха посетителей терм. В частности, это деревянная площадка с шезлонгами, песочный пляж, киоски общепита, зона просмотров фильмов с медиа-экраном и входная группа-шатер.

Строительство комплекса «Баден Баден» на территории Шарташского лесопарка началось весной этого года, несмотря на запреты судебных приставов. В июле областная прокуратура потребовала снести все самовольные постройки на улице Отдыха. На время рассмотрения иска Арбитраж запретил эксплуатацию объектов комплекса, в частности трех бассейнов. Несмотря на это, комплекс продолжал принимать клиентов.

Накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что судебные прения начались, так как одно из строений «Баден Бадена» имеет признаки капитального, но собственник согласен его убрать. Также мэр отметил, что ему будет жаль, если зона отдыха перестанет работать из-за ограничительных мер, и назвал проект терм «интересным с точки зрения возможностей жителей получать оздоровительные услуги».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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