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Четверг, 15 июня 2023, 11:16 мск

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Дело о самострое «Баден-Бадена» на Шарташе передали в арбитраж

Накануне Кировский райсуд продлил обеспечительные меры по делу о строительстве объектов «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Там по-прежнему запрещено проведение строительных работ. Поэтому сотрудники УФССП России выгнали с площадки гастарбайтеров.

При этом представители терм и бассейнов утверждают, что рабочие занимались не собственно стройкой, а малыми архитектурными формами – но на прошлой неделе корреспондент «Нового Дня» убедился, что, несмотря на запрет, подрядчики «Баден-Бадена» все-таки нарушают обеспечительные меры.

Сейчас дело о признании объектов компании на Шарташе самостроями передано в арбитражный суд, который и должен решить спор между представителями «Баден-Бадена» и мэрией.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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