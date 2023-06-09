На строителей «Баден Бадена» на Шарташе составили протокол: стройка продолжилась после запрета суда (ФОТО)

Строительство зоны отдыха с тремя бассейнами «Баден Баден» продолжается на Шарташе даже после запрета Кировского районного суда и неоднократного выезда приставов. Рабочие говорят, что они готовятся к скорому открытию комплекса. Сегодня пристав в очередной раз зафиксировал неисполнение требований суда и составил в отношении застройщика административный протокол по статье 17.15 КоАП. Правда, штрафы по ней небольшие.

Как ранее писал «Новый День», 6 июня приставы Екатеринбурга приостановили строительство комплекса «Баден Баден» на Шарташе по решению Кировского районного суда. Работы запрещено вести до окончания рассмотрения иска, который подала администрация города, требующая снести вообще все самовольные постройки. Как рассказали «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией, городскую администрацию не устраивает, что на территории Шарташа строят три бассейна. Потому что полноценных очистных сооружений в этом месте нет. 6 июня строители действительно с площадки уехали. Но очень быстро вернулись. Сегодня работа на трех смежных участках на улице Отдыха кипит. Рабочие доделывают домики, проводят какие-то работы в будущих бассейнах. На вопросы нашего корреспондента один из строителей сказал, что они готовятся к скорому открытию «Баден Бадена». А потом, посовещавшись, рабочие приняли решение: «Ничего не комментируем».

Сегодня на участок в очередной раз приехали и сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Из-за выявленных нарушений (а именно – ведение стройки после запрета суда) был составлен протокол об административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Штрафы для физлиц – от 1 до 2,5 тысячи рублей, для должностных от 10 до 20 тысяч, для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. «С 6 июня приставы ежедневно выезжают на данный объект, повторно вручали исполнительные требования. Но, несмотря на это, были выявлены нарушения исполнения требований документа (проще говоря – строители работали, несмотря на запрет суда, – прим. ред). Судебным приставом ранее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей для физлица. Должника ограничили в праве выезда за границу. И сегодня составлен протокол об административном нарушении, а также направлено требование о явке к приставу во вторник, 13 июня. Если и этот протокол не подействует, в случае следующих нарушений будет составлен повторный протокол, по которому сумма штрафа будет удвоена», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга нашему агентству сообщили, что никак не могут повлиять на застройщика «Баден Бадена». Сейчас в рамках закона действовать могут только приставы. Рассмотрение иска горадминистрации к «Family» о сносе самовольных построек состоится в Кировском суде 14 июня.

Напомним, ранее на Шарташе компания Baden Family планировала построить термы «Баден Баден» и гостиницу. Но госэкпертиза посчитала нецелесообразным изменять границы особо охраняемой зоны Шарташского лесопарка для возведения там комплекса (а на территории ООПТ строить нельзя). Тогда инвесторы отказались от планов по возведению стационарного объекта, решив заменить его «зоной отдыха» с пляжем и бассейном. Изменился и участок застройки. Весной на улице Отдыха начались строительные работы. Сейчас уже почти готовы бассейны с лежаками, деревянные домики и прочая инфраструктура.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Влад Тринько

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