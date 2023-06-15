Строительные работы в «Баден-Бадене» на Шарташе продолжаются, несмотря на судебный запрет (ФОТО)

Сегодня на стройплощадке «Баден-Бадена» на Шарташе вновь заметили рабочих, которые продолжают готовить зону отдыха к открытию. Это несмотря на то, что вчера Кировский суд продлил обеспечительные меры по иску мэрии, а именно – запретил стройку до окончательного решения суда.

Как передает корреспондент «Нового Дня», рабочих на стройке на Шарташе довольно много. Они уверяют, что проводят «работы по благоустройству», а вовсе не строят зону отдыха с бассейнами.

В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области «Новому Дню» рассказали, что приставы продолжают выезжать на улицу Отдыха ежедневно. Вчера в очередной раз были зафиксированы нарушения и составлен протокол об административной ответственности, на этот раз – по части второй ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» (ранее уже был составлен протокол по первой части статьи). Штрафы по второй части предусмотрены в двойном размере.

«Сегодня пристав тоже поедет на объект. Если будут нарушения, они будут зафиксированы», – отметили в УФССП.

Напомним, накануне Кировский райсуд продлил обеспечительные меры по делу о строительстве объектов «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Там по-прежнему запрещено проведение строительных работ. Представители терм и бассейнов в суде утверждали, что рабочие занимались не собственно стройкой, а малыми архитектурными формами. Сейчас дело о признании объектов компании на Шарташе самостроями передано в арбитражный суд, который и должен решить спор между представителями «Баден-Бадена» и мэрией.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Ольга Тарасова

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