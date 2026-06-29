Суд разрешил работу бассейнов термокомплекса «Шарташ Пляж»

Арбитражный суд Свердловской области снял запреты, наложенные три года назад в отношении термального комплекса «Шарташ Пляж» в Екатеринбурге. Это следует из материалов дела.

Предприниматель Евгений Кононов, известный как основатель и владелец сети термальных курортов «Баден-Баден», теперь может свободно распоряжаться землей, эксплуатировать и реконструировать комплекс из трех чаш-каркасов.

Как ранее писал «Новый День», строительство комплекса на территории Шарташского лесопарка началось весной 2023 года, несмотря на запреты судебных приставов. В июле областная прокуратура потребовала снести все самовольные постройки на улице Отдыха. На время рассмотрения иска арбитраж запретил эксплуатацию объектов комплекса, в частности трех бассейнов. Несмотря на это, комплекс продолжал принимать клиентов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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