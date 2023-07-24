Мэрия запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»

Администрация Екатеринбурга запустила онлайн-опрос жителей на тему будущего благоустройства летнего парка «Уралмаш». В электронной анкете предлагается ответить на несколько вопросов: какие зоны и элементы нужны в парке; какой тип покрытия на детских площадках предпочтительнее; требуется ли в парке новое освещение, видеонаблюдение и другие. Ответы принимаются до 28 августа 2023 года.

Напомним, парк «Уралмаш» набирал более 90 тысяч голосов в борьбе за федеральный грант «Комфортная городская среда» два года подряд. Несмотря на то, что в 2023 году Екатеринбурге не выполнил необходимый минимум по голосованию в федеральном проекте, глава города Алексей Орлов пообещал, что масштабная реконструкция в парке начнется уже в 2024 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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