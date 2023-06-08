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NewDayNews.ru

Четверг, 8 июня 2023, 13:03 мск

Новости Екатеринбург

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Вице-мэр Екатеринбурга намекнул, как парк «Уралмаш» может получить федеральный грант на благоустройство

Заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков рассказал, как мэрия собирается получить финансирование на благоустройство летнего парка «Уралмаш». Напомним, Екатеринбург стал единственным городом Свердловской области, не выполнившим квоту по голосованию в федеральном проекте «Комфортная городская среда».

«В Екатеринбурге проголосовало более 140 тысяч горожан. В целом наш регион благодаря активности других муниципалитетов выполнил квоту по голосованию. Поэтому Свердловская область как участник проекта получит федеральное финансирование на благоустройство в 2024 году. Тут мы надеемся на взаимодействие главы города Алексея Орлова с губернатором, чтобы наш парк вошел в число победителей. Отбор будет проводить комиссия министерства ЖКХ. Екатеринбург отправит свою заявку, а там посмотрим, как будет складываться ситуация. Для получения денег требуется проектно-сметная документация на объект и софинансирование из муниципального бюджета. Мы к этому готовы. К концу года будет готова проектно-сметная документация на парк «Уралмаш», что дает нам возможность участвовать в конкурсе на благоустройство», – сообщил Андрей Корюков.

Чиновник также добавил, что в текущем году будет реконструирован парк Энгельса за счет средств УГМК. Также компания «МРСК-Урал» выразила готовность привести в порядок сквер по улице Титова. Оба эти парка участвовали в голосовании проекта «Комфортная городская среда», но проиграли Уралмашу. Напомним, в 2022 году федеральный гран выиграл Преображенский парк в Академическом районе (благоустройство правого берега реки Патрушиха). Однако областная комиссия минЖКХ отказалась финансировать проект реконструкции, так как он оказался не готов к сроку. Федеральные деньги (более 100 миллионов рублей) в итоге распределили между парком в Солнечном и другими муниципалитетами. Как сообщил Андрей Корюков сегодня на встрече с журналистами, по решению мэра Орлова Преображенский парк будет благоустроен за счет средств городского бюджета, и работы начнутся уже в 2023 году. «Раз первую очередь парка уже сделали, надо завершать этот объект», – резюмировал вице-мэр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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© 2023, РИА «Новый День»

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