Екатеринбурженку, убившую троих своих детей из-за бесов, признали невменяемой

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, которая убила троих своих детей, борясь с бесами, признали невменяемой. Об этом со ссылкой на отца женщины сообщает «КП-Екатеринбург».

Убийце были провелены две экспертизы. Первая признала женщину невменяемой. После этого ее увезли в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Результаты второй экспертизы пока не готовы.

«Настя пока в Москве, но скоро ее этапируют обратно в СИЗО Екатеринбурга. Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала ее вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал», – рассказал «КП-Екатеринбург» отец убийцы Владимир Дремин.

По словам инсайдера «КП-Екатеринбург», после расправы Анастасия сообщила о случившемся своей матери, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Родственники сообщили о странном письме в полицию. Когда дверь съемной квартиры была вскрыта, Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей.

Напомним, что страшное убийство было совершено 26 декабря прошлого года. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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