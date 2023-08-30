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Среда, 30 августа 2023, 14:18 мск

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Женщина, обвиняемая в убийстве троих детей, окончательно признана невменяемой

Жительница Екатеринбурга Анастасия Петрова, которую обвиняют в убийстве троих несовершеннолетних детей, окончательно признана невменяемой.

О том, что вторая экспертиза пришла к такому выводу, сообщило сегодня издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Надежду Петрову, свекровь женщины.

Экспертизу проводили дважды: первый раз – в Екатеринбурге, второй – в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Напомним, страшное убийство было совершено 26 декабря прошлого года. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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