Мать, убившую троих детей, отправили в СИЗО на два месяца (ФОТО)

Ленинский районный суд определил меру пресечения 37-летней Анастасии Петровой, которая обвиняется в убийстве троих детей – мальчиков 10 и 15 лет и 5-месячной девочки. Она проведет в СИЗО два месяца, до 26 февраля.

Следствие в лице следователя по особо важным делам третьего отдела по ОВД СУ СКР по Свердловской области Михаила Коурова настаивало на заключении фигурантки под стражу.

По поводу приема Анастасией Петровой наркотиков адвокат Олег Грязютин сообщил следующее: обвиняемая говорит, что ей кто-то подливал какое-то вещество. После этого у нее были видения. Раскаивается в содеянном очень сильно. Насколько она нормальна, решит экспертиза.

Как уже сообщал «Новый День», 26 декабря в Екатеринбурге произошло жуткое преступление. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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