В Екатеринбурге женщина убила троих детей, потому что «в них вселились бесы»

В Екатеринбурге в одном из домов ЖК «Бажовский» мать убила троих своих детей. Женщина сама сообщила родным о трагедии, пояснив, что в детей вселились бесы.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, трагедия произошла сегодня днем. По данным издания, после расправы с двумя мальчиками-подростками и новорожденной дочкой (ей было около пяти месяцев) женщина сама написала СМС родным и рассказала о содеянном, пояснив, что в детей вселились бесы. Когда мать нашли, она лежала на телах сыновей и дочери.

Официально информацию силовики никак не комментируют. В СУ СК РФ по Свердловской области просто игнорируют сообщения, в ГУ МВД посоветовали обратиться к следователям.

По данным нескольких СМИ, сейчас на месте работают полицейские, следователи, прокуратура.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»