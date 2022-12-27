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Вторник, 27 декабря 2022, 17:22 мск

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Эксперты не нашли наркотиков в крови матери, убившей троих детей

Эксперты не нашли наркотиков в крови женщины, которая убила своих троих детей в Екатеринбурге, сообщает источник «Нового Дня» в следствии. «Предварительный экспресс-тест был положительный, но более точный анализ показал, что первый результат был ложный», – сказал он.

Напомним, женщина задушила своих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочку. Она оставила родным записки, в которых объяснила, что дети были одержимы бесами и что так она пыталась спасти их от ада. Женщина до отпуска по уходу за ребенком работала в МУГИСО. Предположительно, она была глубоко религиозной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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