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Вторник, 27 декабря 2022, 11:43 мск

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Эксперт рассказал, как будет проходить психиатрическая экспертиза по делу об убийстве троих детей

По делу об убийстве троих детей, которых задушила собственная мать в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге, будет проводиться психиатрическая экспертиза. Она даст ответ на главный вопрос – о вменяемости женщины, а также на конкретные вопросы, которые интересуют следователей. На выполнение всех исследований и заключение может уйти около месяца.

Как передает «Новый День», психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела всегда назначается судом или следственными органами. Выполняют ее только специальные экспертные подразделения. В Свердловской области в составе психиатрической службы есть соответствующие специалисты, которые занимаются только этим видом деятельности.

Экспертиза может проходить как амбулаторно, так и стационарно. «В регионе есть стационарно-стражная служба и амбулаторная. В первом случае подозреваемый, помещенный по решению суда под арест, находится во время проведения следственных действий, в том числе психиатрической экспертизы, в специальном отделении под медицинским наблюдением, охрану осуществляют сотрудники ФСИН. До 30 дней в сложных случаях ведется работа психологов и психиатров, которые в конце дают заключение», – сообщил «Новому Дню» представитель следствия, попросивший сохранить анонимность.

По его словам, не всегда помещенный под арест подозреваемый на время психиатрической экспертизы находится в специальном медучреждении. «Его могут и привозить на комиссию, в течение нескольких часов с ним будет работать группа психологов и психиатров, после чего они дадут заключение, а подозреваемого потом вернут обратно в СИЗО», – добавил он.

Напомним, накануне в Екатеринбурге произошло жуткое преступление. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную малышку. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от некой страшной участи, но теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Также известно, что в настоящее время проводится экспертиза, которая должна установить, принимала ли женщина наркотики. Некоторые СМИ сообщили, что тест уже подтвердил это, однако, по данным «Нового Дня», это неточная информация, и результаты экспертизы будут позже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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