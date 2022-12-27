Подозреваемой в убийстве троих детей официально предъявлено обвинение

Жительнице Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве троих детей, предъявлено обвинение. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает сегодня центральный аппарат СКР.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, в том числе судебные медицинские, генетические и другие. Также в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Все причины и обстоятельства совершенного убийства выясняются», – говорится в заявлении пресс-службы СК.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в Екатеринбурге произошло жуткое преступление. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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