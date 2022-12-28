Начался суд по мере пресечения матери, обвиняемой в убийстве троих детей

Ленинский районный суд начал рассматривать вопрос о мере пресечения 37-летней женщине, которая обвиняется в убийстве троих детей – мальчиков 10 и 15 лет и 5-месячной девочки. Журналистов в зал суда пустили, но снимать запретили. Затем, по просьбе следствия, заседание от прессы закрыли, представители СМИ покинули зал.

Следствие в лице следователя по особо важным делам третьего отдела по ОВД СУ СКР по Свердловской области Михаила Коурова будет настаивать на заключении фигурантки под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», 26 декабря в Екатеринбурге произошло жуткое преступление. 37-летняя женщина убила троих своих детей – мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Женщине уже предъявлено обвинение, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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