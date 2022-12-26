Полиция установила личность матери, убившей своих детей в Екатеринбурге

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более малолетних» после трагедии в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге. Как ранее писал «Новый День», мать убила трех своих детей и сообщила об этом родственникам. Женщина утверждала, что в детей «вселились бесы».

«На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия применяется современная криминалистическая техника для фиксации следов совершенного преступления и назначения по ним экспертиз. Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи. В ходе следствия также выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии», – сообщили в областном следственном комитете.

Семья проживала в съемной квартире. Сотрудники полиции опрашивают соседей и собственника жилья, проводят поквартирный обход в доме. Также выясняется, состояла ли семья на учете.

«Совместно с нашим коллегами из следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия также выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов. Надзорный орган возьмет под контроль расследование уголовного дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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