«Постоянно меняет свои показания», – адвокат рассказал про Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих детей

Адвокат Анастасии Петровой, которую обвиняют в убийстве троих собственных детей, рассказал, что женщина постоянно меняет свои показания, но вину свою частично признала.

«Вину свою признала частично. Она постоянно меняет свои показания, потому что [испытывает] постоянный стресс. [В себе Анастасия или не в себе] это пока непонятно», – прокомментировал адвокат Олег Грязютин состояние своей подзащитной.

Напомним, сегодня в Ленинском районном суде рассматривают вопрос о мере пресечения 37-летней Анастасии Петровой, которая обвиняется в убийстве троих детей – сыновей 10 и 15 лет и 5-месячной дочки. Журналистов ненадолго пустили в зал суда. Судья успел спросить Анастасию, есть ли у нее дети? Процедура стандартная, но в сложившихся условиях вопрос звучит страшно. Анастасия ответила, что детей у нее нет. После этого по просьбе следствия заседание от прессы закрыли, представители СМИ покинули зал.

На данный момент судья удалился в совещательную комнату, Анастасию из зала вывели. На вопросы журналистов она не ответила. Решение будет оглашено в 16:30.

Как уже сообщал «Новый День», 26 декабря в Екатеринбурге произошло жуткое преступление. 37-летняя Анастасия убила своих родных детей. Она задушила их, а близким написала записку, в которой пояснила, что в ее супруга и старшего сына вселился бес, саму ее также одолевают демоны, а детей она убила, чтобы спасти от страшной участи, и теперь они в раю. До отпуска по уходу за ребенком женщина работала в МУГИСО, ее коллеги говорят, что у нее никогда не проявлялись какие-то психические отклонения.

Женщине уже предъявлено обвинение, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Евгения Вирачева

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